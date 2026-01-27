Dimensionamento scolastico Zecchino | sconfitta per i territori

Il piano di dimensionamento scolastico ha portato a modifiche significative, con la conferma del liceo “Parzanese” ad Ariano Irpino e la chiusura del “Ruggiero II”. Questa decisione impatta i territori coinvolti, evidenziando le sfide legate alla pianificazione delle strutture educative. Una valutazione attenta è necessaria per comprendere le conseguenze di tali interventi sulla comunità locale e sulla qualità dell’offerta formativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Ariano irpino salvo il liceco"Parzanese " ma non il "Ruggiero II" per effetto del piano po del dimensionamento. Di seguito la nota di commento del consigliere regionale arianese Ettore Zecchino: Quel pasticciaccio brutto del dimensionamento scolastico: Una vittoria di Pirro per alcuni e una sonora sconfitta per molti altri. Questo mi sembra l'esito oggettivo dell'annosa questione del dimensionamento scolastico, con riferimento ad Ariano Irpino. La soluzione adottata dalla Giunta Regionale, premia, infatti, le scuole primarie, beneficiarie di una deroga 'a breve', mentre schianta le superiori, abbandonate ad una tristissima guerra tra poveri, per la contesa della tanto agognata autonomia scolastica.

