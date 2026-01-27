Dieci bergamaschi alle Olimpiadi Stracciato il vecchio record di sei

Quattro atleti bergamaschi sono stati convocati per le Olimpiadi, portando avanti una tradizione di eccellenza sportiva. Tra loro, Goggia, Moioli, Conti, Ghilardi, Zorzi, Tomasoni, Fumagalli, Previtali, Casse e Ferrari. Questo risultato supera il precedente record di sei convocati, attestando la qualità e la dedizione degli atleti locali. Un momento di orgoglio per la comunità bergamasca e un esempio di impegno nello sport.

LE CONVOCAZIONI. Sono Goggia, Moioli, Conti, Ghilardi, Zorzi, Tomasoni, Fumagalli, Previtali, Casse e Ferrari. Il precedente primato a Calgary 1988, nel 2022 erano 5. Della Vite e Ghisalberti speravano ma restano fuori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

