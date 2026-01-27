Il farmaco Teplizumab, approvato dall’EMA, rappresenta un passo avanti nella prevenzione del diabete di tipo 1. Questo anticorpo monoclonale può ritardare l’insorgenza della malattia, aprendo nuove possibilità terapeutiche anche in Italia. L’approvazione ufficiale consente di integrare questa opzione nei trattamenti disponibili, offrendo speranza a chi convive con questa condizione.

L’anticorpo monoclonale Teplizumab, che ritarda l’insorgenza del diabete di tipo 1, è stato approvato dall’EMA, agenzia regolatoria dell’Unione Europea e quindi potrà ufficialmente essere utilizzato anche nel nostro Paese. Finora, infatti, era stato possibile usarlo solo per “uso compassionevole” mediante il meccanismo di regolamentazione sanitaria che permette ad alcuni pazienti di accedere a medicinali non ancora autorizzati (o in sperimentazione) al di fuori degli studi clinici ufficiali, in circostanze eccezionali come malattie gravi, rare o pericolose per la vita per le quali non ci siano terapie soddisfacenti già autorizzate disponibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Diabete: approvato da EMA il farmaco teplizumab

Approfondimenti su EMA Approva

Al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato completato con successo il primo trattamento pediatrico con teplizumab, una terapia che può ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nei bambini ad alto rischio.

L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato l’approvazione del nuovo vaccino anti-Covid “Mnexspike” di Moderna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su EMA Approva

Argomenti discussi: Diabete di tipo 1, l’Europa ha approvato la terapia che ritarda la malattia; I 104 farmaci approvati dall'EMA: novità per cancro, malattie rare e Alzheimer. La lista completa in pdf; La nuova mappa delle cure approvate dall’Ema: 104 i nuovi farmaci.

Diabete di tipo 1, l’Europa ha approvato la terapia che ritarda la malattiaTeplizumab, l’anticorpo monoclonale per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1, è appena stato approvato da parte dell’Unione Europea. Nel mentre, in Italia, continuano le somministrazioni a uso ... repubblica.it

I 104 farmaci approvati dall'EMA: novità per cancro, malattie rare e Alzheimer. La lista completa in pdfNumero record di biosimilari: farmaci equivalenti ai trattamenti biologici già esistenti, che offrono alternative più accessibili, con un impatto positivo sui costi e l'accesso alle terapie essenziali ... quotidiano.net

Teplizumab, l’anticorpo monoclonale per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1, è appena stato approvato da parte dell’Unione Europea. Nel mentre, in Italia, continuano le somministrazioni a uso compassionevole: tra gli ultimi a riceverlo una ragazza di 1 - facebook.com facebook