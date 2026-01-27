L'ex calciatore e telecronista Antonio Di Genaro analizza la corsa allo Scudetto, sottolineando la forza dell’Inter e il valore del Milan. In un contesto di equilibrio tra le squadre di vertice, le dinamiche della stagione sono ancora aperte, con entrambe le formazioni che lottano per il titolo.

Dopo il pareggio contro la Roma e la vittoria dell'Inter contro il Pisa, il Milan è sceso a 5 punti dai nerazzurri, al momento solidi in testa alla Serie A. La corsa Scudetto resta aperta per i rossoneri, anche se al momento il principale obiettivo resta rientrare nei primi quattro posti. LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>> L'ex calciatore e oggi telecronista Antonio Di Gennaio ha parlato della corsa Scudetto in Serie A. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Chi è l'anti Inter tra Milan e Juventus? Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Gennaro: “L’Inter rimane la più forte. Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto”

Maicon si pronuncia sul campionato italiano, ritenendo l'Inter più forte di Milan e Napoli.

Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore.

