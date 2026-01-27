Questa nuova guida alla collezione di Palazzo Blu a Pisa offre una panoramica completa delle opere d’arte custodite nel museo, facilitando la comprensione e l’apprezzamento del patrimonio culturale esposto. Pensata per visitatori e appassionati, questa pubblicazione rappresenta uno strumento utile per approfondire la conoscenza delle opere e della storia del museo, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico locale.

Pisa, 27 gennaio 2026 – Palazzo Blu di Pisa presenta la nuova guida alla collezione d’arte del museo, un volume pensato per raccontare e valorizzare il patrimonio della collezione permanente custodito nello storico museo sul lungarno. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà venerdì 30 gennaio alle 17, presso l’Auditorium di Palazzo Blu. La guida edita da Pacini Editore con progetto grafico di Design People, foto di Nicola Gronchi e testi di Stefano Renzoni e Monica Baldassarri, nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento chiaro e approfondito per la conoscenza della collezione di Palazzo Blu, aperta al pubblico dal 2008 ma ancora oggi meno nota rispetto alle mostre temporanee ospitate dal museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dentro Palazzo Blu: la nuova guida alla collezione permanente

