Demi Moore si scontra con una gang di ladre nel trailer di

Neon ha condiviso le prime immagini della commedia che avrà tra le sue star anche Keke Palmer, in arrivo nelle sale americane a maggio. Demi Moore tornerà protagonista sul grande schermo con il film I Love Boosters, di cui Neon ha condiviso il teaser trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane, previsto per il 22 maggio 2026. Il lungometraggio è stato diretto da Boots Riley e viene descritto come una 'commedia sci-fi'. Cosa racconterà la commedia I Love Boosters racconterà la storia di un gruppo di ladre che prendono di mira una spietata esperta di moda, quasi come fosse un 'servizio per il bene della comunità'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Demi Moore si scontra con una gang di ladre nel trailer di I Love Boosters

