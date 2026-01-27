Delrio partecipa all' evento promosso da Gasparri Così diventa bestia nera dei ProPal

In occasione dell'evento promosso da Gasparri, Delrio ha partecipato in qualità di protagonista. La sua presenza ha attirato attenzione, evidenziando il ruolo di figura chiave nel panorama politico. La partecipazione sottolinea l'importanza di dibattiti e iniziative che affrontano temi rilevanti come il contrasto all'antisemitismo, anche in un contesto di tensione tra le parti politiche.

È la “bestia nera” del giorno, l'autore di un disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo, che ha fatto infuriare il Nazareno. E che ha spintogli attivisti ProPal a mobilitarsi: «C'è un Pd liberticida». É il senatore Graziano Delrio, una brillante carriera la sua, sindaco di Reggio Emilia, già presidente dell'Anci, poi ministro nella stagione di Matteo Renzi, capogruppo a Montecitorio nella scorsa legislatura ed oggi qualificatissimo esponente della minoranza dem. Il suo testo a Palazzo Madama è stato scaricato dal capogruppo Francesco Boccia, che gli affiancato la versione ufficiale depositata dal collega Andrea Giorgis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

