Decreto Sicurezza oltre al metal detector la Lega vuole limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti

Il decreto Sicurezza si arricchisce di nuove misure proposte dalla Lega, che mira a limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti. La proposta prevede restrizioni per favorire l’ingresso in Italia solo di parenti stretti, con l’obiettivo di regolare meglio l’immigrazione e rafforzare la sicurezza. La discussione su queste norme è attesa nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri.

La Lega suggerisce una nuova norma da inserire nel decreto Sicurezza in arrivo a giorni in Cdm: la stretta sui ricongiungimenti familiari per i migranti, per "rendere possibile l'arrivo in Italia solo dei parenti stretti".

