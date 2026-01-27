Decreto Sicurezza oltre al metal detector la Lega vuole limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti

Da fanpage.it 27 gen 2026

Il decreto Sicurezza si arricchisce di nuove misure proposte dalla Lega, che mira a limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti. La proposta prevede restrizioni per favorire l’ingresso in Italia solo di parenti stretti, con l’obiettivo di regolare meglio l’immigrazione e rafforzare la sicurezza. La discussione su queste norme è attesa nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri.

La Lega suggerisce una nuova norma da inserire nel decreto Sicurezza in arrivo a giorni in Cdm: la stretta sui ricongiungimenti familiari per i migranti, per "rendere possibile l'arrivo in Italia solo dei parenti stretti".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

