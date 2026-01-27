Decolla la biblioteca diffusa Una porta virtuale su Cascina il suo territorio e la sua cultura

La Biblioteca Diffusa di Cascina trasforma il concetto di spazio culturale, offrendo un’esperienza digitale accessibile in ogni momento. Attraverso questa iniziativa, le storie escono dai tradizionali scaffali per valorizzare il territorio e la cultura locale, rendendo la conoscenza più inclusiva e diffusa. Una porta virtuale che amplia i confini della biblioteca, favorendo il dialogo tra comunità e patrimonio culturale.

La biblioteca di Cascina non è più solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere. Con la " Biblioteca Diffusa " le storie escono dagli scaffali e valicano i propri confini, dando vita un luogo digitale aperto e accessibile a tutti, in qualsiasi momento. La Biblioteca di Cascina diventa "diffusa" aprendo una porta virtuale che consente a tutti di entrare in contatto con il territorio di Cascina e con le sue realtà attraverso libri, fotografie, video ed estratti musicali. Lo fa attraverso la possibilità di sfogliare alcuni libri (presenti nella sezione di storia locale della Biblioteca stessa) ma anche di ascoltare interviste a personaggi attivi nel territorio e, soprattutto, di poter vedere ed ascoltare materiale video, audio e fotografico che racconta la storia delle Associazioni.

