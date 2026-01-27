Dean Cain toglie il costume di Superman e difende l' ICE per l' omicidio di Alex Pretti | Non era un pacifista

Dean Cain, noto per il suo ruolo in Lois & Clark, ha recentemente espresso la propria opinione sulla vicenda dell’ICE e dell’omicidio di Alex Pretti. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni pubbliche, evidenziando come anche figure note possano influenzare il dibattito su questioni di sicurezza e giustizia. Questa dichiarazione mette in luce le diverse prospettive sul ruolo delle forze dell’ordine negli Stati Uniti.

Polemiche per la presa di posizione della star di Lois & Clark, che ha pubblicamente preso le difese degli agenti della United States Immigration and Customs Enforcement. Dean Cain ha difeso pubblicamente gli agenti federali dell'immigrazione coinvolti nell'uccisione dell'infermiere Alex Pretti a Minneapolis di qualche giorno fa. La star di Lois & Clark aveva affermato di essersi iscritto al programma di affiliazione per diventare agente dell'ICE. Da mesi ormai, Dean Cain ha esplicitamente mostrato il suo consenso all'operato dell'ICE e alla politica portata avanti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suscitando parecchie polemiche anche tra i suoi fan.

