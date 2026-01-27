Dean Cain toglie il costume di Superman e difende il Boarder Patrol per il caso Pretti | Non era un pacifista

Dean Cain, noto per il ruolo di Superman, ha recentemente preso posizione pubblica a favore del Boarder Patrol in merito al caso Pretti. La sua dichiarazione ha suscitato commenti e polemiche, evidenziando come anche figure pubbliche possano influenzare discussioni importanti su questioni di sicurezza e giustizia. È importante considerare le diverse opinioni e il contesto di questa vicenda, mantenendo un approccio equilibrato e informato.

Polemiche per la presa di posizione della star di Lois & Clark, che ha pubblicamente preso le difese degli agenti per l'omicidio dell'infermiere a Minneapolis. Dean Cain ha difeso pubblicamente gli agenti del Board Patrol coinvolti nell'uccisione dell'infermiere Alex Pretti a Minneapolis di qualche giorno fa. La star di Lois & Clark aveva affermato di essersi iscritto al programma di affiliazione per diventare agente dell'ICE. Da mesi ormai, Dean Cain ha esplicitamente mostrato il suo consenso all'operato dell'ICE e alla politica portata avanti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suscitando parecchie polemiche anche tra i suoi fan.

