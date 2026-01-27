Deadpool 4 | online emergono nuovi update sul ritorno di Wade Wilson

Deadpool 4 si prepara a tornare sul grande schermo, con aggiornamenti recenti sul possibile ritorno di Wade Wilson. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di cinema, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime mosse della produzione. La ripresa delle riprese e le novità sul cast potrebbero presto definire un nuovo capitolo di questa celebre saga.

L'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds potrebbe tornare prossimamente nelle sale grazie a un nuovo progetto. Deadpool & Wolverine è stato un successo ai box office internazionali e, a distanza di mesi, non è ancora stato svelato il futuro di Wade Wilson all'interno del MCU. Dopo oltre un anno dall'uscita del film nelle sale, online sembrano essere apparsi i primi aggiornamenti e alcune indiscrezioni legate allo sviluppo di Deadpool 4. I dubbi di Reynolds sul futuro di Deadpool Ryan Reynolds, in passato, aveva dichiarato di essere convinto che Deadpool riapparirà nel MCU, ma non come protagonista.

