De Winter sta migliorando costantemente e si sta affermando come elemento affidabile nella difesa del Milan. La sua crescita rappresenta un punto di forza per la squadra, che continua a valorizzare le sue prestazioni. Con una posizione in continua ascesa, il difensore belga contribuisce alla solidità del reparto difensivo, confermando il suo ruolo di importante risorsa per il club.

Milan, De Winter sta continuando a crescere molto bene in questa parte di stagione. Per via di riposo e per l'infortunio di Palvovic alla testa, il difensore belga ha avuto modo di giocare con molta continuità sia da braccetto destro che da braccetto sinistro della difesa a tre di Massimiliano Allegri. Il punto più basso dell'avventura di De Winter al Milan resta la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Da centrale isolato su Hojlund ha sofferto tantissimo. Più esterno gioca decisamente meglio. E i motivi sono anche abbastanza chiari. Contro la Roma il test non era facile: fin dai primi minuti della partita De Winter usciva forte sulla fascia sinistra del Milan per coprire i movimenti esterni di Dybala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora …

Approfondimenti su De Winter Milan

Diego Coppola potrebbe rappresentare un'opportunità di rafforzamento per il Milan nel prossimo mercato.

Ultime notizie su De Winter Milan

La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per AllegriTitolare in sei delle ultime sette partite, Koni De Winter ha cambiato marcia e si è guadagnato la fiducia di Allegri e di tutto l’ambiente Milan. Tanto che il club ha modificato le strategie di merca ... msn.com

Inter: Leoni troppo caro, De Winter scala posizioniL’intenzione dell’Inter è quella di ringiovanire la linea difensiva, non a caso nei giorni scorsi si è diffusa la voce di un possibile addio anticipato di Francesco Acerbi. I riflettori del club ... calciomercato.com

