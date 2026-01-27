Ddl stupri via libera del Senato al nuovo testo | aumentano le sanzioni per le violenze sessuali

Il Ddl stupri approvato dal Senato introduce sanzioni più severe per le violenze sessuali, eliminando il concetto di “consenso libero e attuale”. La riforma mira a rafforzare la tutela delle vittime e a rendere più efficace la risposta delle autorità. Il testo rappresenta un passo importante nel contrasto alla violenza di genere, con norme più chiare e ferme.

Il nuovo disegno di legge prevede pene più severe ed elimina il concetto di “consenso libero e attuale”. Critiche severe dall’opposizione Via libera del Senato per il Ddl stupri. Il testo attuale, proposto dalla senatrice Giulia Buongiorno, riforma il reato di violenza sessuale e sarà la base per il nuovo disegno di legge. Il documento è passato oggi a Palazzo Madama con il voto favorevole della maggioranza. La proposta della parlamentare leghista, al centro di innumerevoli polemiche, ha modificato il testo approvato precedentemente all’unanimità alla Camera lo scorso novembre, introducendo il concetto di “volontà contraria”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale, sulla violenza sessuale.

Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso.

