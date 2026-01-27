Ddl stupri approvato a maggioranza il testo senza consenso e con più sanzioni | scoppia la polemica

Il disegno di legge sulla violenza sessuale è stato approvato alla Camera, senza l'inclusione del requisito del consenso e con sanzioni più severi. La modifica, proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno, ha suscitato numerose discussioni sulla tutela delle vittime e sui criteri di definizione di reato. Questa approvazione rappresenta un passo importante nel panorama legislativo italiano, con implicazioni che continueranno a essere dibattute.

Una nuova versione per il disegno di legge sulla violenza sessuale. La Commissione Giustizia al Senato ha approvato un nuovo testo proposto dalla relatrice leghista Giulia Bongiorno. Oltre a lei, ha votato a favore il centrodestra; mentre sono contrarie e critiche le opposizioni, dal Partito democratico ad Alleanza Verdi e Sinistra. Il totale dei voti, alla fine, è stato di 12 sì e 10 no. «Il mio testo - ha detto Bongiorno prima del voto - mette al centro la volontà della donna, non crea nessuna inversione dell’onere della prova. Per la prima volta in Italia, quando non c’è né consenso né dissenso, c’è una presunzione di dissenso nei cosiddetti casi di freezing. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La discussione sul Ddl stupri prosegue, con l’approvazione del testo Bongiorno che esclude la parola

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

