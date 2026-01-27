La scomparsa di Davide Lionello, noto attore e figlio di Oreste Lionello, ha suscitato grande dolore. È stato tragicamente investito da un treno della metropolitana di Roma, in circostanze ancora da chiarire. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza e sul benessere mentale, nel contesto di un mondo del cinema italiano che lo ricordano con affetto.

L utto nel mondo del cinema: Davide Lionello, 52 anni, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto tragicamente due giorni fa, investito da un convoglio della metropolitana della linea A di Roma. Le prime indiscrezioni non rivelerebbero un incidente ma un gesto intenzionale: molti viaggiatori avrebbero visto l’uomo che si sarebbe deliberatamente gettato sui binari pochi istanti prima dell’arrivo del treno. Davide Lionello soffriva da anni di una severa sindrome bipolare. Doppiatori italiani: il video di denuncia contro l’intelligenza artificiale X Leggi anche › Stasera su Rai 3 “Rifkin’s Festival”, il penultimo brillante e nostalgico film di Woody Allen Morto Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Davide è stato travolto dal treno di una metro. Si pensa a un gesto volontario

È deceduto a Roma Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, investito da un treno della metro.

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

Tragedia a Roma, morto Davide, figlio di Oreste Lionello: è stato travolto dalla metroDavide Lionelli, figlio del compianto Oreste, è morto travolto dalla metro a Roma ieri pomeriggio, domenica 25 dicembre 2026 ... notizie.it

Morto Davide Lionello, figlio di Oreste Lionello, travolto da un treno della metro a Roma. La famiglia: «Una tragedia evitabile»Aveva 52 anni ed era figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello. Secondo quanto riferito, sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del convoglio ... vanityfair.it

