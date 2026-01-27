Calabria, attualmente al Panathinaikos, mira a tornare in Serie A a gennaio. Dopo la partenza a costo zero, il difensore italiano sta valutando le opportunità di un trasferimento nel campionato nazionale, con l’obiettivo di rilanciarsi nel massimo livello del calcio italiano. La situazione rimane in evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.

Trasferitosi al Panathinaikos durante la scorsa estate a costo zero, Davide Calabria sarebbe intenzionato a fare ritorno in Serie A già durante la sessione di mercato di gennaio. Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, il futuro di Davide Calabria sarebbe di nuovo in Italia con il calciatore che avrebbe espresso la sua volontà di tornare nel nostro campionato. Tre club avrebbero preso informazioni, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. Salutato il Milan a gennaio, passando al Bologna in prestito, Calabria si è trovato senza contratto a partire dallo scorso 1 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Davide Calabria vuole tornare in Serie A, affare sul gong

