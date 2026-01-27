date sbagliate in atti ufficiali del comune

In questa segnalazione si evidenzia un problema riguardante date errate in atti ufficiali del Comune, senza ricevere risposta o correzione da parte dell’Amministrazione. La comunicazione formale rimane senza esito, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo per garantire la corretta gestione delle informazioni ufficiali.

Una segnalazione formale protocollata, nessuna risposta da parte dell’Amministrazione e, ad oggi, nessuna correzione effettuata. È la situazione denunciata dalle consigliere della Lista Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi. "Il primo caso – denunciano - riguarda la variazione di bilancio 2026–2028, pubblicata sul sito istituzionale con data di approvazione non corrispondente al vero. Nell’atto si riporta che il bilancio sarebbe stato approvato il 2 dicembre 2025, quando in realtà l’approvazione è avvenuta il 2 gennaio 2026, dopo un consiglio comunale fiume e dal confronto serrato. L’errore è stato segnalato dalla consigliera Elisabetta Mazzarri tramite atto formale protocollato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

