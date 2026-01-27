Data ora come guardare e spettacolo dell’intervallo

Questo articolo fornisce dettagli sulla data, l’orario e le modalità di visione dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio 2026. Scopri le informazioni principali per seguire l’evento e conoscere le squadre coinvolte, New England Patriots e Seattle Seahawks, in questa importante occasione sportiva.

2026-01-26 19:48:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I New England Patriots si sono assicurati un posto nel 12esimo Super Bowl da record e affronteranno i Seattle Seahawks nel Super Bowl LX l’8 febbraio. Il quarterback del secondo anno Drake Maye ha guidato i Patriots alla vittoria per 10-7 sui Denver Broncos nella partita del campionato AFC di domenica, sei anni dopo la conclusione dell’era di Tom Brady, durante la quale la franchigia vinse sei Super Bowls. Il Seattle si è assicurato il posto più tardi domenica vincendo 31-27 sui Los Angeles Rams nella partita del campionato NFC.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su New England Patriots

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

