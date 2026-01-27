Danza contemporanea e opera al femminile | le quattro eroine di Giacomo Puccini

Giovedì 29 gennaio al Teatro Comunale di Russi va in scena “Puccini’s Opera. Voci di donne”, uno spettacolo che unisce danza contemporanea e opera. La compagnia Artemis Danza presenta una nuova coreografia di Monica Casadei dedicata a quattro eroine di Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Un mix di movimento e musica per rendere omaggio alle figure femminili create dal compositore.

Giovedì 29 gennaio la compagnia Artemis Danza presenta al Teatro Comunale di Russi "Puccini's Opera. Voci di donne", la nuova creazione coreografica di Monica Casadei dedicata a quattro eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Lo spettacolo propone una lettura personale e contemporanea di Monica Casadei sul tema del femminile, posto al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale. Alla partitura orchestrale di Puccini si affiancano tracce elettroniche originali: quelle di Fabio Fiandrini per La Bohème e Turandot e di Luca Vianini per Madama Butterfly e Tosca.

