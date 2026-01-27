Danni ciclone Harry Matilde Siracusano stoppa le polemiche | 100 milioni sono solo l' inizio pronti a ricostruire con metodo e concretezza

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per intervenire subito, con l’obiettivo di ricostruire con metodo e concretezza. Questa prima risposta mira a gestire le emergenze e a preparare interventi più strutturali per le zone colpite.

"Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Sicilia, per la Calabria e per la Sardegna, e contestualmente ha tempestivamente destinato 100 milioni di euro per far fronte alle primissime emergenze. Parliamo di fondi indispensabili per consentire ai Comuni di intervenire subito: rimozione dei detriti, messa in sicurezza dei territori, ripristino dei servizi essenziali e sostegno alle spese urgenti già sostenute. Era necessario agire rapidamente, e il governo lo ha fatto senza esitazioni. Adesso, dopo che le Regioni avranno trasmesso un quadro dettagliato e puntuale dei danni, sarà possibile procedere, come già previsto, a ulteriori e ovviamente ben più consistenti stanziamenti, quelli destinati alla vera e propria ricostruzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

