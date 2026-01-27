Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per intervenire subito, con l’obiettivo di ricostruire con metodo e concretezza. Questa prima risposta mira a gestire le emergenze e a preparare interventi più strutturali per le zone colpite.

"Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Sicilia, per la Calabria e per la Sardegna, e contestualmente ha tempestivamente destinato 100 milioni di euro per far fronte alle primissime emergenze. Parliamo di fondi indispensabili per consentire ai Comuni di intervenire subito: rimozione dei detriti, messa in sicurezza dei territori, ripristino dei servizi essenziali e sostegno alle spese urgenti già sostenute. Era necessario agire rapidamente, e il governo lo ha fatto senza esitazioni. Adesso, dopo che le Regioni avranno trasmesso un quadro dettagliato e puntuale dei danni, sarà possibile procedere, come già previsto, a ulteriori e ovviamente ben più consistenti stanziamenti, quelli destinati alla vera e propria ricostruzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Danni ciclone Harry, Matilde Siracusano stoppa le polemiche: "100 milioni sono solo l'inizio, pronti a ricostruire con metodo e concretezza"

Approfondimenti su Harry Ciclone

Le recenti conseguenze del ciclone Harry hanno evidenziato le difficoltà delle comunità siciliane, colpite da danni ingenti e mancanza di risorse adeguate.

Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Harry Ciclone

Argomenti discussi: Dalla Regione ai fondi Ue parte la conta dei danni del ciclone Harry: la prima stima è di mezzo miliardo; Cronaca. Ciclone Harry devasta la Sicilia: danni per oltre un miliardo di euro, scatta lo stato di emergenza; Danni Ciclone Harry, Salvo (MCL): Territorio fragile e scelte da rivedere; Cento milioni per i danni di Harry, le reazioni: Una burla, no, il governo c’è.

Matilde Siracusano. . 32 anni fa Silvio Berlusconi scendeva in campo. Ha fondato Forza Italia, ha dato vita al centrodestra, ha cambiato per sempre la politica italiana. Visionario, innovatore, straordinario comunicatore. Un leader capace di vincere, di parlare al - facebook.com facebook