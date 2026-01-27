Questo testo presenta l’opera di Danio Manfredini, artista che nel 1992 ha debuttato con

Anno 1992. Debutta " Tre studi per una crocifissione ", monologo polifonico composto negli spazi occupati milanesi. Se ne percepisce l’aria, la furia. E c’è un tale senso di verità sul palco, che in tanti ne vengono travolti: colleghi e spettatori. Da allora è un titolo cult. Nel frattempo Danio Manfredini ha vinto tutto quello che c’era da vincere ma continua ad essere artista non allineato. Dei margini e delle solitudini. Bello ritrovarlo al Menotti. Che oggi e domani ripropone Tre studi. Mentre dal 30 all’1 febbraio la prima milanese di "Cari spettatori", affidato in scena a Vincenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danio Manfredini al teatro Menotti. Le vite ai margini e le solitudini : "Attraverso anche oggi il dolore"

Approfondimenti su Danio Manfredini

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Danio Manfredini

Argomenti discussi: Tre Studi per una Crocefissione: il teatro contemporaneo di Danio Manfredini al Teatro Europa; Danio Manfredini al teatro Menotti. Le vite ai margini e le solitudini : Attraverso anche oggi il dolore; Cari spettatori, di Danio Manfredini e con Vincenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro; Nei fragili di Manfredini, l’impotenza davanti al mondo.

Danio Manfredini al teatro Menotti. Le vite ai margini e le solitudini : Attraverso anche oggi il doloreTre studi per una crocifissione un titolo cult proposto oggi e domani. Dal 30 gennaio Cari spettatori. Spettacoli sulle fragilità e sulle testimonianze raccolte dall’attore frequentando comunità p ... ilgiorno.it

Tre studi per una crocifissione, di e con Danio ManfrediniMartedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20.00 il Teatro Menotti di Milano (via Ciro Menotti 11) ospita lo spettacolo Tre studi per una crocifissione, di e con Danio Manfredini. Il lavoro ... mentelocale.it

DANIO MANFREDINI AL TEATRO MENOTTI Teatro Menotti – Milano TRE STUDI PER UNA CROCIFISSIONE 27 – 28 gennaio 2026 CARI SPETTATORI 30 gennaio – 1 febbraio 2026 Dal 27 gennaio al 1 febbraio il Teatro Menotti ospita Danio Manfre - facebook.com facebook

“Cari spettatori”. La malattia psichiatrica nello spaccato sociale di #DanioManfredini @ERT_Teatro @TEATROSARDEGNA x.com