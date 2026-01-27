La proposta di boicottare il Mondiale negli Stati Uniti ha suscitato reazioni in Europa, con Danimarca e Svezia che esprimono insoddisfazione. La questione, nata sui giornali e ormai entrata nel dibattito politico, riguarda le modalità di partecipazione alla manifestazione sportiva. In questo contesto, si riflette sulle implicazioni di un eventuale diserzione e sul ruolo delle decisioni diplomatiche nel mondo dello sport.

Il Mondiale non è mai stato così a rischio. No, questa volta non stiamo parlando dell'Italia, che pure dovrà giocarsi la qualificazione ai playoff a fine marzo come ormai sappiamo. Il problema, piuttosto, è politico: sempre più paesi europei starebbero infatti pensando di boicottare la manifestazione nordamericana dopo i recenti sviluppi nei rapporti con gli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine. Capofila della protesta è ovviamente la Danimarca: le continue rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia (territorio appartenente della corona danese) hanno fatto letteralmente infuriare l'opinione pubblica, tanto che un recente sondaggio realizzato dal portale BT ha registrato come il 90% dei danesi siano favorevoli ad un eventuale boicottaggio del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Danimarca e Svezia, rabbia contro Trump: "Boicottiamo il Mondiale in Usa". E anche la Germania...

Le tensioni geopolitiche nella regione artica si intensificano, con la richiesta di Donald Trump di acquisire la Groenlandia che genera risposte diverse.

Dopo il vertice tra Usa e Danimarca, le tensioni sulla Groenlandia si intensificano.

Argomenti discussi: Trump minaccia l’Europa di imporre dazi sulla Groenlandia.

Tra Groenlandia, dazi e incertezza geopolitica, Danimarca e Svezia riducono l’esposizione verso Treasury e dollaro mentre l’Europa riflette sulla propria autonomia strategica. x.com