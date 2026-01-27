Daniele pordenonese a Minneapolis | Noi minacciati dagli agenti ICE

La situazione a Minneapolis è molto tesa a causa delle azioni degli agenti ICE. Una troupe italiana di Rai, condotta da Monica Maggioni, sta seguendo gli sviluppi in Minnesota, dove crescono le tensioni e le preoccupazioni tra la comunità locale. Questo reportage offre uno sguardo diretto su un episodio di forte impatto sociale e politico.

La tensione a Minneapolis è altissima. A documentare quello che sta succedendo nel Minnesota, con le violenze degli agenti “ICE” c'è anche una troupe italiana della tramissione Rai “In mezz'ora”, condotta da Monica Maggioni. Daniele Babbo, videomaker 45enne, è da due settimane sul posto per raccontare con la telecamera le tensioni nella principale città del Minnesota e tutti gli abusi di questa forza di polizia, colpevole anche di due omicidi, di fatto due esecuzioni: Renee Nicole Good e Alex Pretti. Durante una ricognizione con una volontaria nativa americana le minacce degli agenti, che racconta nella nostra intervista.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Minneapolis ICE Un bambino di cinque anni arrestato dagli agenti dell’Ice a Minneapolis Il 22 gennaio, a Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato durante un'operazione condotta dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis Alex Pretti, 37 anni, è la persona uccisa dagli agenti ICE a Minneapolis sabato scorso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Minneapolis ICE Argomenti discussi: Daniele, pordenonese a Minneapolis: Noi minacciati dagli agenti ICE. Alcune immagini della presentazione del libro "La cassetta delle lettere per i cari estinti" di Lorenza Stroppa. Grazie all'autrice, a Luciana Turrin e Lorella Tajariol dell'Utea di Cordenons e a Daniele Zongaro della libreria Quo vadis di Pordenone. - facebook.com facebook

