Dal viaggio costoso al no ai regimi fino alla partita fantasma Storia di boicottaggi mondiali

Dal viaggio costoso al no ai regimi, passando per la partita fantasma, la storia dei boicottaggi nelle coppe del mondo si ripete. Dal primo mondiale in Uruguay, le polemiche e le contestazioni non sono mai mancate. La passione per il calcio si scontra spesso con interessi politici e economici, portando a scelte che segnano i momenti più critici di questa lunga tradizione.

Boicottare il Mondiale? Niente di nuovo sul fronte pallonaro, tutto già visto. Fin dall'inizio della storia della coppa del mondo, quando la FIFA organizzò nel 1930 la prima edizione in Uruguay. Molti paesi europei rifiutarono, il viaggio costava troppo, tanti erano i disagi. Le nazionali più prestigiose di quel periodo - Ungheria, Austria, Cecoslovacchia - chiesero alla Fifauun bonus per la partecipazione, ma vennero rimpallate. Fino a due mesi dal via il Mondiale sembrava una festa di Charlie Brown: dall'Europa davano tutti buca. L'Inghilterra manco si degnò di rispondere: una Brexit prima della Brexit, con gli inglesi che - ah, la puzza sotto il naso - si concessero solo nel 1950, alla quarta edizione del torneo.

