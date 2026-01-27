dal traghetto di leonardo al monastero

L’iniziativa coinvolge venti progetti in tutta Italia, con particolare attenzione alla Lombardia, dove sono destinati 700mila euro per il restauro e la valorizzazione dei “Luoghi del cuore” più votati. Questi interventi mirano a preservare il patrimonio culturale, promuovendo il recupero di luoghi storici e di interesse pubblico, contribuendo così alla tutela e alla fruizione del patrimonio nazionale.

Venti progetti in tutta Italia, cinque in Lombardia e 700mila euro per progetti di restauro e valorizzazione dei "Luoghi del cuore" più votati. È l’esito del Bando per la selezione di progetti nell’ambito del programma promosso dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. I "luoghi del cuore" più votati sono stati: il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago (LC), il Monastero della Santissima a Gussago (BS), la Motonave La Capitanio a Lovere (BG), l’Asilo Sant’Elia a Como e la Minitalia all’interno del Parco Trotter a Milano Questi 20 nuovi progetti salgono a 180 gli interventi sostenuti dal 2003 grazie a "I Luoghi del Cuore" 1) In funzione da almeno cinque secoli, il Traghetto di Leonardo da Vinci, simbolo di Imbersago (LC), è stato un mezzo di trasporto tra Ducato di Milano e Repubblica di Venezia fino a fine ’700. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Imbersago, il traghetto di Leonardo resta in servizio grazie all’impegno dei volontari.

Il traghetto di Leonardo, un tempo in bilico tra abbandono e recupero, ora è gestito da nove piloti volontari.

