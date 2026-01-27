Da Uniud 11 progetti per l' innovazione del Fvg

L'Università di Udine presenta undici progetti dedicati all'innovazione in Friuli Venezia Giulia. Questi interventi si concentrano sulla transizione verde e digitale, sulla sostenibilità degli ecosistemi montani, nonché sull'innovazione nel settore architettonico, urbano e agroalimentare. L'iniziativa mira a sostenere lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel territorio regionale, contribuendo a creare un futuro più sostenibile e intelligente per il Friuli Venezia Giulia.

