da rifiuto organico a energia pulita a udine in funzione il biodigestore

Il biodigestore di Udine, entrato in funzione il 26 gennaio, trasforma il rifiuto organico in energia pulita. Con il conferimento delle prime dieci tonnellate di frazione organica, l’impianto rappresenta un passo importante verso una gestione sostenibile dei rifiuti nella regione. L’assessora Meloni sottolinea l’importanza di questa iniziativa per promuovere soluzioni ecologiche e innovative nel settore ambientale.

L’ASSESSORA MELONI: “DA RIFIUTO ORGANICO A ENERGIA PULITA” È entrato ufficialmente in funzione lunedì 26 gennaio, il biodigestore di Udine, con il conferimento delle prime dieci tonnellate di frazione organica negli impianti di Net in via Gonars. L’avvio operativo segna l’inizio del processo di pre-trattamento dell’umido e della successiva produzione di biometano, attraverso un sistema tecnologicamente avanzato e unico in regione. Un passaggio chiave per la gestione sostenibile dei rifiuti e per la transizione energetica del territorio. Questo il commento dell’assessora alla Sostenibilità ambientale e transizione energetica Eleonora Meloni: “Oggi viviamo una seconda giornata storica per Udine e per il territorio: con l’avvio operativo del biodigestore entra nel vivo un progetto strategico che rappresenta il fiore all’occhiello del sistema di gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Udine20.it

Il nuovo biodigestore di Udine rappresenta un passo importante verso una gestione sostenibile dei rifiuti, trasformandoli in energia pulita.

