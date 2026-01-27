Da quelle telecamere… Morte figlio Oreste Lionello gli inquirenti analizzano la videosorvegliaza della metro

In seguito alla tragica morte di Oreste Lionello, gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della metro. L’evento si è svolto in modo silenzioso, lasciando senza parole i testimoni presenti sulla banchina. Le immagini potranno contribuire a chiarire le circostanze di questa tragedia.

Una tragedia consumata nel silenzio di una banchina, tra gli sguardi increduli di chi si trovava lì per caso. Davide Lionello, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri, lunedì 26 gennaio, investito da un treno della metropolitana. I fatti si sono verificati a Roma, ma solo con il passare delle ore è emersa con chiarezza la dinamica di quanto accaduto e il dolore che si è abbattuto sulla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, supportate dalle testimonianze di alcuni passanti ascoltati dalla polizia, si sarebbe trattato di un suicidio. Davide avrebbe atteso l’arrivo del convoglio e, nel momento in cui il treno stava entrando in stazione, si sarebbe lanciato sui binari, senza lasciare scampo a tentativi di intervento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È deceduto a Roma Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, investito da un treno della metro.

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, da tempo era in cura per un disturbo bipolare e una forte depressione.

È morto nel primo pomeriggio di domenica Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello. Secondo una prima ricostruzione, Lionello si trovava sulla banchina in attesa del treno quando si è lanciato sui binari all’arrivo del convoglio x.com