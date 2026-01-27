Da Norimberga l’appello di De Carolis alle imprese | valorizzare il gioco italiano insieme

La partecipazione di Giochi Uniti alla Spielwarenmesse di Norimberga rappresenta un’occasione per promuovere il gioco italiano a livello internazionale. L’evento, che si svolge dal 27 al 31 gennaio, è un punto di riferimento per professionisti del settore, offrendo un’opportunità di confronto e valorizzazione delle eccellenze italiane nel campo del gioco e del giocattolo.

Dal 27 al 31 gennaio Giochi Uniti partecipa alla Spielwarenmesse di Norimberga, la principale fiera internazionale B2B dedicata al gioco e al giocattolo, punto di riferimento per editori, produttori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. All'edizione 2026, la casa editrice partenopea presenta Winx vs. Trix, titolo ispirato all'universo Winx Club e sviluppato come produzione italiana, portando in uno dei contesti fieristici più rilevanti a livello globale un progetto che nasce e cresce all'interno del panorama creativo nazionale. La presenza del gioco a Norimberga rappresenta non solo un momento di visibilità internazionale, ma anche un'occasione di confronto diretto tra il sistema italiano del gioco e i mercati esteri.

