Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione alle piste che coinvolgono Laurienté e Terrier. La società continua a lavorare sul mercato per trovare le soluzioni più adatte a migliorare la rosa e supportare la squadra nella stagione in corso. Queste trattative rappresentano un passo importante nel progetto di potenziamento del reparto offensivo della squadra partenopea.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo, dove la dirigenza sta valutando diversi profili compatibili con le attuali disponibilità economiche. Dopo l’innesto di Giovane, l’obiettivo resta quello di aggiungere qualità e alternative sugli esterni d’attacco. Tra i nomi citati dal Corriere dello Sport, che continuano a circolare con insistenza c’è quello di Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo, che piace da tempo per velocità e capacità di saltare l’uomo. La trattativa, però, resta legata alla formula del trasferimento, con il Napoli che cerca soluzioni sostenibili per rispettare i vincoli di bilancio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Da Laurienté a Terrier: le piste per rinforzare l’attacco

Approfondimenti su Lauriente Terrier

Il Napoli ha ufficialmente aggiunto Laurienti all'organico, rafforzando così il reparto offensivo.

Il nome di Giacomo Raspadori torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per la Lazio di Sarri, che spera di portarlo in biancoceleste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lauriente Terrier

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, si cerca accordo con il Sassuolo per Laurienté. Il piano B gioca in Bundesliga; Il Napoli non molla Laurienté, serve la formula giusta. C'è anche un piano B; Non solo Giovane: piace Laurienté, ma spunta alternativa dalla Ligue 1.

Napoli, idea Terrier per l’attacco: la risposta del Bayer LeverkusenSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe messo nel mirino anche Martin Terrier, esterno offensivo francese classe 1997 in forza al Bayer Leverkusen. Il club tedesco, però, non ... fantamaster.it

Il Napoli non molla Laurienté, serve la formula giusta. C'è anche un piano BIl Napoli sta continuando a lavorare sul mercato invernale, il club azzurro è alla ricerca di un esterno offensivo in grado di rinforzare l'organico a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i nom ... msn.com