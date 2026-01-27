La relazione tra Italia, Ue e Stati Uniti si caratterizza spesso per una posizione equilibrista, tra ambiguità e cautela. In questo contesto, le scelte politiche e diplomatiche riflettono le sfide di mantenere rapporti equilibrati con l’amministrazione americana, evidenziando la complessità delle alleanze e delle strategie europee.

Ancora una volta l’Italia di Giorgia Meloni e l’Europa di Ursula von der Leyen ostentano una postura di ambiguità e di pavidità nei confronti dell’amministrazione americana di Donald Trump. Le ultime immagini che sono arrivate da Minneapolis con l’esecuzione di Alex Pretti, il 37enne infermiere italo-americano morto sabato con una decina di proiettili sparati a bruciapelo da uno o forse più agenti della polizia di frontiera durante una retata dell’Ice, non hanno provocato lo sdegno e la condanna netta da parte dell’Europa e dell’Italia. Ue e Italia pavide davanti alle squadracce di Trump. L’Italia in particolar modo è stata chiamata in causa perché intimidazioni e minacce dell’Ice sono state rivolte anche a due cronisti italiani della trasmissione Rai In mezz’ora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Italia e Ue equilibrismi pure su Minneapolis

Approfondimenti su Italia UE

I decreti sicurezza approvati dal governo italiano, e quelli in fase di discussione, stanno modificando le modalità di intervento delle forze dell’ordine.

L’Italia ha introdotto una tassa sui piccoli pacchi e sulle merci di valore contenuto provenienti da paesi extra Ue, in particolare dalla Cina.

