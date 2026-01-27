Zanoli, giovane difensore dell'Udinese, si sta affermando nel calcio italiano. Dopo un percorso tra Napoli e altri club, sta dimostrando crescita e affidabilità. La sua evoluzione può rappresentare un elemento chiave per la squadra, confermando il valore del settore giovanile e delle opportunità offerte dal calcio italiano.

Un po’ bistrattato, un po’ ignorato, forse dimenticato: questa è la storia di Alessandro Zanoli al Napoli. Ricordiamolo, rimane ancora un giocatore azzurro, anche se attualmente in prestito all’Udinese. Non è solo per il gol di ieri che dovremmo rimpiangerlo: da qualche anno offre prestazioni discrete, ma una vera occasione con la maglia del Napoli non l’ha mai avuta. Intanto si cerca un terzino come Fortini, quando potremmo avercelo già in casa, ma ormai il latte è versato. Per chi se lo fosse perso, ecco il gol segnato ieri da poco conto contro l’Hellas Verona da Alessandro Zanoli, classe 2000, attualmente in forza all’Udinese: GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM ALESSANDRO ZANOLI! WOW! Hellas Verona 1-2 Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Fortini a Juanlu: Zanoli all'Udinese va oltre il semplice compitino

In un contesto di mercato in evoluzione, l'attenzione del Napoli si concentra su Juanlu, considerato una priorità.

Napoli punta su Juanlu Sanchez come possibile rinforzo per la corsia destra, considerando anche Fortini come alternativa italiana.

