Da ' Farinella' a ' U Panzon' | alla scoperta delle maschere della tradizione carnascialesca pugliese

Il Carnevale in Puglia rappresenta un patrimonio di tradizioni e folklore che coinvolge diverse maschere tipiche, come Farinella e U Panzon. Questa festività, ricca di colori e storia, è un’occasione per conoscere le radici culturali della regione, attraverso le sue maschere più rappresentative. Un viaggio tra usanze e folklore che contribuisce a mantenere vive le tradizioni pugliesi nel tempo.

