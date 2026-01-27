Crollo Casoria Mascolo | Infrastrutture idriche a fine vita basta gestione emergenziale

Il crollo a Casoria evidenzia le criticità delle infrastrutture idriche italiane, ormai in grave stato di conservazione. La gestione emergenziale non può essere una soluzione permanente: è urgente intervenire con investimenti e manutenzione preventiva per garantire sicurezza e funzionalità a lungo termine. Solo un approccio sistemico può prevenire eventi simili e tutelare le comunità.

Il presidente dell’Ente idrico campano e vicepresidente Anea: “Servono investimenti straordinari strutturali e non episodici” Il crollo dell’edificio di via Cavour a Casoria e lo sgombero di circa 115 persone mette nuovamente in evidenza la fragilità infrastrutturale del nostro Paese e la necessità di un approccio sistemico e preventivo nella gestione delle infrastrutture critiche, a partire da quelle essenziali per il servizio idrico integrato. Sull’episodio interviene Luca Mascolo, presidente dell’Ente idrico campano e vicepresidente di Anea: «Il crollo avvenuto a Casoria mette in evidenza la fragilità infrastrutturale del nostro Paese.🔗 Leggi su Napolitoday.it

