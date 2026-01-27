Crollo Casoria il prefetto | Le famiglie senza casa non resteranno sole

Il crollo a Casoria ha coinvolto alcune famiglie senza casa. Il prefetto Michele di Bari ha visitato la zona per coordinare gli interventi e garantire assistenza alle persone colpite, assicurando che nessuno rimarrà solo di fronte a questa emergenza.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel pomeriggio di oggi, si è recato a Casoria, dove nei giorni scorsi si è verificato il cedimento di un edificio, per fare il punto della situazione con tutti gli enti che si sono attivati per prestare assistenza ai cittadini interessati. Di Bari ha ribadito che "la struttura dello Stato, con la Regione e il Comune ha consentito che tutte le persone sono state evacuate immediatamente e questo ha consentito di salvare delle vite umane". Il prefetto ha sostenuto che successivamente le "verifiche sono state eseguite anche negli altri immobili nelle vicinanze di quello crollato" in via prudenziale e "chi è stato allontanato da casa non sarà lasciato solo".🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Casoria, in via Padre Ludovico, vico VII, civico 09, sono state effettuate recenti operazioni di sgombero, che hanno coinvolto 13 famiglie.

A Casoria (Na), una palazzina di quattro piani si è sbriciolata durante la notte.

Crollo del palazzo a Casoria, sgomberate altre 13 famiglieAltre 13 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in via padre Ludovico vico VII a Casoria. L'operazione sarebbe stata disposta a scopo cautelat ... internapoli.it

Casoria, in bilico sul vuoto: saliti a 113 gli sgomberatiIeri mattina altre tredici famiglie hanno dovuto lasciare le abitazioni in via Padre Ludovico a Casoria. Una residente ha allertato i vigili del fuoco per una spaccatura sulle pareti, da qui ... ilmattino.it

Dopo il crollo della palazzina, sono venuto di persona a Casoria per rendermi conto della difficile situazione che stanno vivendo ben 115 cittadini rimasti senza casa. Con l’architetto Alessandro Puzone abbiamo incontrato alcuni degli sfollati, abbiamo parlato - facebook.com facebook

Crollo Casoria, aumentano gli sfollati. Zabatta: “Garantita la sistemazione alberghiera” x.com