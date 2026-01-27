Crolla pezzo di roccia Un masso s’abbatte sull’ostello e sfonda un muro esterno

Un masso di circa due tonnellate si è staccato da una parete di 20 metri a Tredozio, colpendo e sfondando il muro di un ostello comunale. L'evento ha suscitato sconcerto tra residenti e visitatori, senza causare feriti. La zona è stata messa in sicurezza mentre si valuta la stabilità della parete.

Sconcerto e paura ieri a Tredozio per un masso di roccia di almeno un paio di tonnellate, del diametro di oltre un metro e mezzo, che dopo essere precipitato da una parete di una ventina di metri di altezza ha violentemente impattato il muro dell’ostello comunale, Centro turistico Le Volte, un paio di chilometri sopra al centro del paese. Per fortuna la struttura d’inverno è chiusa e nessuno s’è fatto male. Gravi invece i danni all’edificio: il blocco roccioso ha colpito il muro esterno all’altezza di una finestra, abbattendola, e facendo precipitare i detriti all’interno di una stanza. Tra le cause del distacco della roccia, le insistenti piogge degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella mattina del 26 gennaio 2026, Tredozio è stato protagonista di un incidente: un masso di notevoli dimensioni si è staccato e ha colpito l’ostello comunale, causando danni.

