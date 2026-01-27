Critiche per l’invito a Parenzo Lettera aperta alla Biblioteca

Una lettera aperta è stata diffusa tra gruppi di Siena, criticando l’invito a partecipare alla presentazione del libro ‘Lo scandalo Israele’ di David Parenzo alla Biblioteca degli Intronati. La comunicazione ha suscitato discussioni sulla scelta dell’evento e sul suo impatto nella comunità locale, senza generare particolari clamori né polemiche.

Sta circolando nelle chat whatsapp di associazioni e gruppi di Siena una lettera aperta in merito all'evento programmato per sabato prossimo, alla Biblioteca degli Intronati, cioè la presentazione del libro 'Lo scandalo Israele' di David Parenzo, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo italiano noto soprattutto per la co-conduzione del programma La Zanzara. Nella copertina del volume, uscito nel giugno 2025 ed edito da Rizzoli, si legge una citazione dello stesso Parenzo: "Io non amo Israele perché un testo sacro mi dice di farlo. Amo Israele perché me lo dicono la testa e il cuore". Nella lettera aperta, dal titolo 'Una scelta che ferisce la Memoria', si lamenterebbe l'opportunità di invitare Parenzo a parlare in una sede pubblica di Israele proprio "in occasione del Giorno della Memoria", come evidenziato in un post social della Biblioteca.

