Cresce la rete antimafia | 16 Comuni del Sud ovest

La rete antimafia si rafforza nel Sud-Ovest milanese con 16 Comuni coinvolti. La Commissione intercomunale, presieduta dalla sindaca Sonia Belloli di Zibido San Giacomo, avvia i lavori per promuovere tutela ambientale e prevenzione. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra i territori e a garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio ambientale locale.

Al via i lavori della nuova Commissione intercomunale antimafia e tutela ambientale dei comuni del sud ovest milanese, presieduta dalla sindaca di Zibido San Giacomo Sonia Belloli, confermata presidente. Come vicepresidente è stata confermata Simona Piccolo. Alle amministrazioni comunali di Zibido San Giacomo, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, da ieri si uniscono anche i comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Casorate Primo, Lacchiarella, Rosate, Noviglio e Vernate. Si amplia così la rete dei comuni impegnati nella cultura antimafia e della tutela ambientale, come elemento fondante per la crescita, sociale, economica e civile tra i territori.

