Negli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia a Crans-Montana, sono stati rinvenuti petardi e lanciarazzi nel seminterrato del locale Constellation. Questi ritrovamenti evidenziano la presenza di un vero e proprio arsenale, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’accaduto. La scoperta sottolinea l’importanza di controlli più rigorosi e di un’attenzione costante alla prevenzione di incidenti simili.

Crans-Montana, il sindaco: «Piango ogni giorno, sono finito in terapia. Ricevo continue minacce di morte»

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha condiviso le difficoltà personali legate alla sua posizione, tra minacce e stress.

Crans-Montana, via libera a indagini comuni Svizzera-Italia. Nel Constellation petardi e lanciarazzi, Moretti: li hanno portati i clienti

La collaborazione tra Svizzera e Italia si estende alle indagini sui materiali pirotecnici trovati al Constellation di Crans-Montana.

