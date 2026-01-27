Crans Montana trovato ‘arsenale' di petardi e lanciarazzi nel locale Il sindaco | Piango ogni giorno
Negli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia a Crans-Montana, sono stati rinvenuti petardi e lanciarazzi nel seminterrato del locale Constellation. Questi ritrovamenti evidenziano la presenza di un vero e proprio arsenale, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’accaduto. La scoperta sottolinea l’importanza di controlli più rigorosi e di un’attenzione costante alla prevenzione di incidenti simili.
I nuovi dettagli sulla tragedia al Constellation di Crans-Montana: nel seminterrato del locale sono stati trovati petardi e lanciarazzi. Intanto il sindaco Féraud esprime il peso della responsabilità: "Piango ogni giorno, è il peggior momento della mia esistenza".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Crans Montana
Crans-Montana, il sindaco: «Piango ogni giorno, sono finito in terapia. Ricevo continue minacce di morte»
Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha condiviso le difficoltà personali legate alla sua posizione, tra minacce e stress.
Crans-Montana, via libera a indagini comuni Svizzera-Italia. Nel Constellation petardi e lanciarazzi, Moretti: li hanno portati i clienti
La collaborazione tra Svizzera e Italia si estende alle indagini sui materiali pirotecnici trovati al Constellation di Crans-Montana.
Ultime notizie su Crans Montana
Crans Montana, trovato ‘arsenale’ di petardi e lanciarazzi nel locale. Il sindaco: Piango ogni giornoI nuovi dettagli sulla tragedia al Constellation di Crans-Montana: nel seminterrato del locale sono stati trovati petardi e lanciarazzi ... fanpage.it
Crans-Montana, via libera a indagini comuni Svizzera-Italia. Nel Constellation petardi e lanciarazzi, Moretti: li hanno portati i clientiAl Constellation sono state trovate non solo candele pirotecniche (una delle quali ha causato il rogo di Capodanno) ma anche petardi e lanciarazzi per ... msn.com
Traumatizzato e vittima di minacce di morte: il primo cittadino di Crans Montana parla per la prima volta dalla conferenza stampa in cui non ha chiesto scusa. Ecco cosa ha detto adesso - facebook.com facebook
Crans-Montana, Gobbi all'Italia: «Un modo distruttivo di gestire i rapporti tra Paesi vicini e (forse) amici» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.