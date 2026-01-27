Crans Montana trovato ‘arsenale' di petardi e lanciarazzi nel locale Il sindaco | Piango ogni giorno

Negli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia a Crans-Montana, sono stati rinvenuti petardi e lanciarazzi nel seminterrato del locale Constellation. Questi ritrovamenti evidenziano la presenza di un vero e proprio arsenale, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’accaduto. La scoperta sottolinea l’importanza di controlli più rigorosi e di un’attenzione costante alla prevenzione di incidenti simili.

