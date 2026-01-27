La situazione diplomatica tra Italia e Svizzera rimane in attesa di chiarimenti. L’ambasciatore italiano non sarà rimandato in Svizzera finché non si otterranno le dovute certezze, mantenendo comunque aperte le strutture consolari. Questa decisione evidenzia l’esigenza di fare chiarezza e monitorare attentamente gli sviluppi delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

ROMA – “Adesso vediamo che cosa fare” ma “finché non abbiamo chiarimenti noi abbiamo deciso di non rimandare l’ambasciatore, l’ambasciata rimane operativa, aperta, così il consolato” ma “è un segnale per dire attenzione, bisogna fare chiarezza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria al Quirinale e replicando a chi gli chiedeva come il governo procederà sulla vicenda Crans-Montana. Tajani ha specificato che non si tratta di responsabilità della Svizzera ma “del Cantone: la legge penale e la procedura è tutta cantonale, quindi è il Cantone che svolge l’attività giudiziaria”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Crans-Montana, Tajani: “Finché non si fa chiarezza non rimandiamo l’ambasciatore in Svizzera”

Approfondimenti su Crans Montana

Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, decisa dal Tribunale di Sion.

Il 26 gennaio, presso la Farnesina, Antonio Tajani ha incontrato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, Meloni telefona a Parmelin: Adesso un processo equo e rapido; Crans-Montana, tutte le bugie dei Moretti: un super-testimone smentisce il loro racconto; Tajani, finché non si fa chiarezza non rimandiamo ambasciatore in Svizzera; Crans - Montana: per Elsa resta sospeso il terzo intervento chirurgico.

Tajani, finché non si fa chiarezza non rimandiamo ambasciatore in Svizzera(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Adesso vediamo che cosa fare ma finché non abbiamo chiarimenti noi abbiamo deciso di non rimandare l'ambasciatore, l'ambasciata rimane operativa, aperta, così il consolato ... msn.com

La politica svizzera: Inaccettabili i toni di RomaDa sinistra a destra (Sommaruga, Farinelli e Marchesi) dure critiche per le dichiarazioni di Meloni e Tajani sulla tragedia di Crans-Montana. Interferenza nella nostra sovranità ... rsi.ch

La denuncia dell’avvocata Nina Fournier, legale di alcune famiglie delle vittime di Crans-Montana, in una lettera indirizzata alla Procura generale di Sion - facebook.com facebook

Crans-Montana, una tragedia «che mette in discussione il rispetto dei diritti umani» x.com