Crans Montana spunta un nuovo video | i pannelli del soffitto tenuti su con delle stecche da biliardo poche settimane prima della strage

Un nuovo video relativo alla strage di Capodanno a Crans Montana apre nuove prospettive sugli eventi che hanno causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiane. Il filmato mostra i pannelli del soffitto sostenuti da stecche da biliardo poche settimane prima della tragedia. L’analisi di questo materiale potrebbe contribuire a chiarire le cause dell’incidente e a fare luce su aspetti ancora poco noti.

Spunta un nuovo video legato alla strage di Capodanno di Crans Montana nella quale sono morte 40 persone, di cui sei italiane. La breve clip, agli atti dell'inchiesta, mostra cosa accadeva all'interno del bar Le Constellation poche settimane prima dell'incendio, attorno alla metà di dicembre 2025: i pannelli fonoassorbenti andati a fuoco la notte dell'ultimo dell'anno, si staccano e così vengono sostenuti con un metodo di fortuna, cioè delle stecche da biliardo appoggiate su degli sgabelli che puntano quelli che sembrano dei pacchetti di tovaglioli ancora imbustati. Nella clip il locale sembra vuoto, quindi senza clienti.

