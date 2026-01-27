In questo articolo si analizzano i tempi previsti per i risarcimenti alle vittime dello scandalo di Crans-Montana, evidenziando le difficoltà e le procedure coinvolte. Verranno fornite informazioni aggiornate e chiare sul processo, senza sensazionalismi, per aiutare le persone interessate a comprendere meglio i tempi stimati e le eventuali azioni da intraprendere.

I tempi di liquidazione dei risarcimenti per le vittime di Crans-Montana saranno tutt'altro che brevi. A riferirlo Pascal Pichonnaz. Il professore di diritto privato all'Università di Friburgo, intervistato dal quotidiano del Vallese Le Nouvelliste, ha riportato alcune stime. Per lui le richieste delle parti civili coinvolte potrebbero aggirarsi tra i 600 milioni e il miliardo di franchi. Queste riguarderebbero le cure mediche, la perdita di reddito e il danno morale. Ma i tempi di liquidazione potrebbero non essere brevi: per la conclusione del processo civile, dopo quello penale, ci vorranno anche dieci o quindici anni, a meno che non si giunga a un accordo stragiudiziale che potrebbe accelerare di molto la procedura di pagamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, quanti anni serviranno per i risarcimenti: l'ultimo scandalo

Le conseguenze della tragedia di Capodanno a Crans-Montana si riflettono anche sul piano finanziario, con stime di risarcimenti tra 600 milioni e un miliardo di franchi.

Crans-Montana, il fratello di Sofia: “L’abbiamo riconosciuta dalle unghie, le serviranno anni per guarire”.

