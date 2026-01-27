Crans-Montana pannelli in schiuma del soffitto scollati già prima di Capodanno le prove nella chat tra il gestore Gaëtan e Moretti

In un locale di Crans-Montana, pannelli in schiuma del soffitto risultavano già scollati prima di Capodanno. Le indagini hanno rivelato conversazioni tra il gestore e un altro soggetto, con prove visive di tentativi di sostegno, come stecche da biliardo, per evitare il crollo. La situazione ha portato all’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione delle strutture, evidenziando problemi già presenti prima dell’incidente.

