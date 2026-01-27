Crans-Montana pannelli in schiuma del soffitto scollati già prima di Capodanno le prove nella chat tra il gestore Gaëtan e Moretti
In un locale di Crans-Montana, pannelli in schiuma del soffitto risultavano già scollati prima di Capodanno. Le indagini hanno rivelato conversazioni tra il gestore e un altro soggetto, con prove visive di tentativi di sostegno, come stecche da biliardo, per evitare il crollo. La situazione ha portato all’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione delle strutture, evidenziando problemi già presenti prima dell’incidente.
Le foto nella chat raffigurano stecche da biliardo appoggiate su sgabelli per tenere i pannelli fonoassorbenti che altrimenti sarebbero caduti Dalle indagini emergono messaggi e video che mostrerebbero come i pannelli in schiuma del soffitto del locale fossero già instabili giorni prima di Ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Dimmi se la schiuma cade o no». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo
La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.
Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Se la schiuma cade, bisognerà lasciarla». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo
In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno.
