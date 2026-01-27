Inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana rivela nuovi dettagli sui test improvvisati e i materiali pericolosi utilizzati, sollevando preoccupazioni sulla gestione della sicurezza nel locale. Questo approfondimento evidenzia come le pratiche adottate possano aver contribuito a un evento tragico, richiedendo una riflessione sulle misure di prevenzione e controllo.

L’inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana si arricchisce di nuovi e inquietanti dettagli che gettano un’ombra ancora più scura sulla gestione della sicurezza all’interno del locale. La notte di Capodanno, che avrebbe dovuto essere un momento di festa, si è trasformata in un incubo costato la vita a 40 persone, lasciandone oltre cento ferite. Al centro delle indagini coordinate dalla procura di Sion ci sono ora nuovi file audio e video che sembrano confermare una condotta imprudente e quasi amatoriale da parte dei responsabili della struttura, in particolare di Jacques Moretti, figura chiave di questa drammatica vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, nuovi audio svelano test improvvisati e materiali pericolosi: la sicurezza lasciata al caso

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato diverse vulnerabilità nella sicurezza del bar, tra materiali utilizzati, vie di fuga e l'età dei clienti.

Il disco-bar Le Constellation di Crans-Montana, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime, non è stato oggetto di controlli ufficiali dal 2020.

