Crans Montana nuove immagini del rogo Proseguono indagini

In seguito all’incendio di Crans Montana che ha causato la perdita di 40 giovani, continuano le indagini con nuove immagini e un audio di Moretti. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incendio e raccogliendo elementi utili per chiarire l’accaduto. Restano in corso le verifiche per comprendere meglio le circostanze di questa tragedia.

Proseguono le indagini sull'incendio di Crans Montana che ha causato la morte di 40 giovani. Emergerebbero un nuovo audio di Moretti e nuove immagini del rogo. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crans Montana, nuove immagini del rogo. Proseguono indagini Approfondimenti su Crans Montana Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno. Crans-Montana, proseguono le indagini: l'omaggio commosso alle vittime della strage Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana continuano, con particolare attenzione alle cause dell'incendio al bar Le Constellation. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

