In questo testo si analizzano i messaggi audio di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellations a Crans-Montana, rivelando alcune indicazioni relative alla gestione dell'ambiente. Le registrazioni sono parte dell'inchiesta svizzera in corso, offrendo uno sguardo sui rapporti tra i protagonisti e sulle procedure adottate nel locale.

I messaggi audio sono agli atti dell'inchiesta svizzera Ecco degli audio di Jacques Moretti, proprietario del Le Constellations a Crans-Montana, a un suo collaboratore. Audio che rivelano come la schiuma fonoassorbente che ricopriva il soffitto del locale era deteriorata e si staccava. Si tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno.

La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.

