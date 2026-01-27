Crans-Montana l' AUDIO di Jacques Moretti ad un collaboratore | Se la schiuma fonoassorbente cade dal soffitto bisognerà lasciarla
In questo testo si analizzano i messaggi audio di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellations a Crans-Montana, rivelando alcune indicazioni relative alla gestione dell'ambiente. Le registrazioni sono parte dell'inchiesta svizzera in corso, offrendo uno sguardo sui rapporti tra i protagonisti e sulle procedure adottate nel locale.
I messaggi audio sono agli atti dell'inchiesta svizzera Ecco degli audio di Jacques Moretti, proprietario del Le Constellations a Crans-Montana, a un suo collaboratore. Audio che rivelano come la schiuma fonoassorbente che ricopriva il soffitto del locale era deteriorata e si staccava. Si tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Crans Montana
Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Se la schiuma cade, bisognerà lasciarla». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo
In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno.
Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Dimmi se la schiuma cade o no». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo
La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.
Ultime notizie su Crans Montana
Argomenti discussi: Crans, il Vallese: spunta audio di Moretti, 'dimmi se la schiuma cade o no' - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove; Feriti a Crans-Montana, le registrazioni con le voci familiari per il 16enne ricoverato al Niguarda: Leonardo, gli audio degli amici sono un abbraccio per te; Leonardo ferito a Crans-Montana, gli audio per lui dei compagni di squadra: Lotta per vivere, sei un campione; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo.
Crans-Montana, audio di Jacques Moretti sulla schiuma finisce agli atti coi video delle stecche da biliardoAgli atti dell'inchiesta su Crans-Montana finiscono anche audio e video scambiati tra Jacques Moretti e il collaboratore Gaétan. Ecco cosa rivelano ... virgilio.it
Crans-Montana, audio choc agli atti: Moretti sui pannelli del soffitto Se cade, lascia stare. VIDEOTre messaggi vocali del proprietario del locale Le Constellation rivelano dubbi sulla schiuma usata per fissare i pannelli fonoassorbenti ... affaritaliani.it
Nel contesto dell’inchiesta svizzera sul rogo di Capodanno a ‘Le Costellation’, a Crans-Montana, sono stati messi agli atti tre audio in cui proprietario del locale, Jacques Moretti, si rivolge a un suo collaboratore alle prese con i pannelli fonoassorbenti che si st - facebook.com facebook
Crans-Montana, una tragedia «che mette in discussione il rispetto dei diritti umani» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.