Questa notizia riguarda l'episodio avvenuto a Crans-Montana, dove si ipotizza che i pannelli del soffitto del Constellation fossero imbevuti di alcol. Si tratta di un fatto che ha suscitato sorpresa e curiosità, evidenziando come talvolta situazioni imprevedibili possano influenzare ambienti pubblici. L'evento solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza degli spazi frequentati da pubblico e personale.

I pannelli fonoassorbenti del Constellation? Possibile fossero imbevuti di alcol, cose che capitano quando in un locale la gente fa festa. Le fontane luminose nelle bottiglie di champagne portate in giro per il locale a pochi centimetri dal soffitto? Lo staff lo faceva per dare spettacolo, tutti si divertivano, come impedirglielo. E le uscite di sicurezza bloccate? Iniziativa di qualche cliente o dipendente. È un Jacques Moretti ancora una volta pronto a negare qualsiasi responsabilità o falla nella sicurezza quello che si è presentato martedì scorso di fronte alla vice-procuratrice generale del Cantone Vallese Catherine Seppey e a 25 avvocati delle famiglie delle vittime del rogo, secondo quanto emerge dal verbale dell’interrogatorio visionato dall’Ansa.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana

Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, ha ammesso che la porta di servizio era chiusa e che lui stesso ha installato i pannelli fonoassorbenti.

Nei verbali dell’interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation a Crans-Montana, emerge che la porta d’emergenza era chiusa a chiave, impedendo una possibile via di fuga.

Ultime notizie su Crans Montana

