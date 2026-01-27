Crans Montana la strategia difensiva dei Moretti | così scaricano le colpe sugli altri dalla cameriera al ferramenta

In questo articolo vengono analizzate le strategie difensive dei coniugi Moretti, Jacques e Jessica, coinvolti in un procedimento giudiziario a Crans Montana. Dopo due comparizioni in Procura, si approfondiscono le dinamiche e le accuse, evidenziando come le loro risposte si siano concentrate a scaricare le responsabilità su altre persone, dalla cameriera al ferramenta. Un approfondimento sobrio sulla vicenda giudiziaria e le sue implicazioni.

A Crans-Montana, la vicenda dei Moretti ha suscitato forti reazioni tra i familiari delle vittime, mentre le indagini giudiziarie proseguono.

I coniugi Moretti hanno dichiarato che le scintille responsabili dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana sarebbero da attribuire alla cameriera Cyane Panine.

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook