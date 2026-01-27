La recente vicenda tra Italia e Svizzera riguarda il rientro dell’ambasciatore italiano a Crans Montana, condizionato dalla collaborazione della Svizzera stessa. La questione nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario di un locale, e ha suscitato reazioni ufficiali. La posizione di Roma evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra i paesi per risolvere le tensioni diplomatiche.

L’ambasciatore italiano era stato richiamato a Roma a seguito della scarcerazione, previo pagamento di cauzione, di Jacques Moretti, proprietario del “Le Constellation” di Crans Montana La tensione diplomatica Italia-Svizzera sul caso Crans Montana raggiunge nuovi preoccupanti livelli di scontro. Nella giornata di ieri, si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giorgia Meloni e l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri, come riportato dal Il Tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, la rabbia di Meloni: “Ambasciatore rientra solo se la Svizzera collabora”

Approfondimenti su Crans Montana

Il rapporto tra Italia e Svizzera si confronta ancora sulla vicenda di Crans-Montana, dove un incendio nel giorno di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti.

La premier Meloni ha affermato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà solo se le autorità elvetiche mostreranno collaborazione.

Ultime notizie su Crans Montana

